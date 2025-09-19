Минниханов встретился с главой судебного департамента Ивановым

Встреча была посвящена вопросам работы ведомства

Фото: с сайта rais.tatarstan.ru

В Татарстане состоялась рабочая встреча раиса республики Рустама Минниханова с руководителем судебного департамента при Верховном суде России Владиславом Ивановым.

В рамках встречи Владислав Иванов поздравил Рустама Минниханова со вступлением в должность раиса республики по итогам выборов. Инаугурация состоялась 19 сентября, подробнее об этом — в материале «Реального времени».

В ходе обсуждения на встрече особое внимание было уделено вопросам укрепления материально-технической базы управления судебного департамента. Ранее Рустаму Минниханову представили нового природоохранного прокурора Казани. Им стал советник юстиции Роман Терехов.

Наталья Жирнова