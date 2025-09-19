Новости общества

Минниханову представили нового межрайонного природоохранного прокурора Казани

17:11, 19.09.2025

Им стал советник юстиции Роман Терехов

Фото: с сайта rais.tatarstan.ru

В Татарстане представили Рустаму Минниханову нового Казанского межрайонного природоохранного прокурора. Советник юстиции Роман Терехов назначен на должность согласно приказу генпрокуратуры России. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

с сайта rais.tatarstan.ru

Представил нового прокурора Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Александр Илюшин. В ходе официальной встречи с раисом Татарстана обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере экологии и реализации природоохранных проектов на республиканском и федеральном уровнях.

Ранее Игоря Краснова рекомендовали на должность председателя Верховного суда России.

Наталья Жирнова

