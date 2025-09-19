Блогера Романа Алехина* включили в список иноагентов

Помимо него, в обновленный список вошли еще три человека и один медиапроект

Военного блогера Романа Алехина* признали иноагентом. Об этом сообщает RT.

Согласно данным, Алехин* распространял ложную информацию о правительстве и распространял материалы иноагентов.

— Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих Российской Федерации, — говорится на сайте Минюста.

Однако ранее «Известия» сообщали, что военного блогера подозревают в отмывании денег, также в уходе от налогов под прикрытием помощи участникам СВО.

Помимо него, в список иностранных агентов вошли еще три человека и один медиапроект:

журналистка Елена Рыковцева*;

активист Иван Востриков*;

историк Сергей Эрлих*;

проект «Автозак LIVE»*.

Ранее международное движение сатанистов** включили в перечень террористических и экстремистских организаций.

Наталья Жирнова