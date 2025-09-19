Новости общества

Международное движение сатанистов* включили в перечень террористических и экстремистских организаций

16:15, 19.09.2025

Ранее Верховный суд России признал экстремистской деятельность движения

Росфинмониторинг включил Международное движение сатанизма* в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. В чем именно заключается угроза движения, не раскрывается. Заседание суда прошло в закрытом режиме без представителей со стороны ответчика.

Наталья Жирнова
Справка

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

