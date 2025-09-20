В Казани ограничат движение по ул. Гагарина в связи с соревнованиями по стрельбе из лука
Ограничение будет действовать с 00:00 до 17:00 при необходимости
22 сентября в Казани ограничат парковку и движение по ул. Гагарина. Соответствующий проект постановления исполкома находится на антикоррупционной экспертизе.
Ограничение будет действовать с 00:00 до 17:00 при необходимости на ул. Гагарина — от ул. Васильченко до дома №121 по ул. Гагарина. Движение ограничат в связи с подготовкой и проведением IV Всероссийского соревнования по стрельбе из лука «Кубок генерального прокурора России».
Напомним, с 17 сентября по 31 октября в связи с проведением строительных работ по прокладке кабельной канализации в Казани частично перекроют тротуары на улицах Тихомирнова, Туфана Миннуллина и Петербургской.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».