В Казани частично перекрыты тротуары на нескольких улицах из-за строительных работ

Ограничения будут действуют до 31 октября

Фото: Реальное время

Комитет по транспорту Казани сообщил о временном частичном перекрытии тротуаров на улицах Тихомирнова, Туфана Миннуллина и Петербургской в связи с проведением строительных работ по прокладке кабельной канализации.

Ограничения действуют с 17 сентября по 31 октября 2025 года.

Перекрытия затронут следующие участки:

улица Тихомирнова — с 17 сентября по 24 сентября в районе здания №1 по улице Калинина;

улица Туфана Миннуллина — с 25 сентября по 19 октября в районе здания №14Б/56, зданий №52а, №55/Д, и сооружения №55/5 по улице Петербургской;

улица Петербургская — с 20 октября по 31 октября в районе зданий №52а, №55Д, №56/14Б.

«Реальное время» изучило особенности текущего и капитального ремонта дорог в Казани, затяжные случаи устранения дорожных дефектов, которые годами «находятся под контролем», и результаты работы надзорных служб.

Рената Валеева