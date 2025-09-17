В Казани частично перекрыты тротуары на нескольких улицах из-за строительных работ
Ограничения будут действуют до 31 октября
Комитет по транспорту Казани сообщил о временном частичном перекрытии тротуаров на улицах Тихомирнова, Туфана Миннуллина и Петербургской в связи с проведением строительных работ по прокладке кабельной канализации.
Ограничения действуют с 17 сентября по 31 октября 2025 года.
Перекрытия затронут следующие участки:
- улица Тихомирнова — с 17 сентября по 24 сентября в районе здания №1 по улице Калинина;
- улица Туфана Миннуллина — с 25 сентября по 19 октября в районе здания №14Б/56, зданий №52а, №55/Д, и сооружения №55/5 по улице Петербургской;
- улица Петербургская — с 20 октября по 31 октября в районе зданий №52а, №55Д, №56/14Б.
«Реальное время» изучило особенности текущего и капитального ремонта дорог в Казани, затяжные случаи устранения дорожных дефектов, которые годами «находятся под контролем», и результаты работы надзорных служб.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».