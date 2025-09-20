На конкурс молодых комбайнеров в Татарстане выделили 1,8 млн рублей

Заказчиком выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики

Фото: Алексей Вангаев

На конкурс молодых комбайнеров «Славим человека труда — 2025» в Татарстане выделили 1,8 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит обеспечить двухдневное проживание и трехразовое питание для не менее 92 человек. Участникам предоставят спецодежду, костюмы автомехаников и перчатки.

Мероприятие будет длиться два дня. Победителей ждут подарочные сертификаты на покупку компьютерной, цифровой и бытовой техники. Будет подготовлено минимум по одному сертификату номиналом 30 тыс., 40 тыс. и 50 тыс. рублей, а также не менее 43 сертификатов номиналом 5 тыс. рублей.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вести церемонию награждения будут двое профессиональных ведущих. На сцене выступят минимум три эстрадных исполнителя и творческие коллективы.

Исполнитель подготовит фильм по итогам уборочной кампании для трансляции на церемонии награждения. Также в числе его обязанностей — создание не менее 15 информационных сюжетов о ходе конкурса молодых комбайнеров и обеспечение их показа в эфире двух федеральных телеканалов (региональное вещание).

Напомним, Минсельхоз Татарстана направит 5 млн рублей на подготовку и проведение конноспортивного мероприятия «День коня». Срок исполнения договора — 31 декабря 2025 года.

Галия Гарифуллина