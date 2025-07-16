Минсельхоз Татарстана потратит 5 млн рублей на празднование «Дня коня»
В рамках празднования в республике традиционно организуют скачки и конные пробеги
Минсельхоз Татарстана направит 5 млн рублей на подготовку и проведение конноспортивного мероприятия «День коня». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Средства выделяются из бюджета республики. Срок исполнения договора — 31 декабря 2025 года.
Для празднования в Татарстане традиционно организуют скачки, национальные конкурсы с участием лошадей, а также соревнования по дистанционным конным пробегам.
В прошлом году праздник проходил 5 октября в селе Новый Кырлай Арского района.
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