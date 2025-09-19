Вторичный рынок недвижимости Татарстана показал заметный рост в августе

Количество сделок купли-продажи квартир в августе выросло на 22,8% по сравнению с июлем

Росреестр Татарстана зафиксировал увеличение количества сделок купли-продажи недвижимости в августе по сравнению с июлем. В частности, было зарегистрировано 15,9 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП), что на 16% больше, чем в июле, когда этот показатель составлял 13,7 тыс.

Анализ по видам объектов недвижимости показал увеличение регистраций ДКП по всему Татарстану:

на жилые помещения — на 15,1% (с 4 691 в июле до 5 397 в августе);

на индивидуальные жилые дома — на 8% (с 1 209 до 1 305);

на земельные участки — на 19,4% (с 7 153 до 8 542).

В Казани также зафиксирован рост активности на рынке недвижимости. Количество сделок купли-продажи квартир в августе выросло на 22,8% по сравнению с июлем (с 1831 до 2249). Особенно заметно увеличилось количество сделок с земельными участками — на 53,6% (с 878 до 1349).

Всего за первые 8 месяцев 2024 года Росреестром Татарстана зарегистрировано около 99 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи.

— За последний месяц лета в Татарстане вторичный рынок недвижимости, в том числе в Казани, заметно активизировался. Устойчивая положительная динамика количества регистраций переходов прав на основании договоров купли-продажи, которую мы наблюдаем в течение всех трех летних месяцев, может свидетельствовать о возвращении к сбалансированному росту спроса на недвижимость, — отметила замруководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

