В Госдуме предложили упростить процедуру изъятия домов у недобросовестных УК

Действующий механизм является сложным и длительным

Фото: Олег Тихонов

В России необходимо упростить процедуру изъятия многоквартирных домов (МКД) у недобросовестных УК. Об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в кулуарах Всероссийского форума развития жилищно-коммунального хозяйства, сообщает РИА «Недвижимость».

По словам депутата, действующий механизм, требующий лишения УК лицензии через суд для исключения дома из реестра, является сложным и длительным.

— Мы предлагаем разделить эти вещи в законодательстве. Лицензии отдельно, а реестр мы предлагаем жестко отделить и ввести простой, понятный, четкий, прозрачный для всех участников механизм изъятия домов из лицензии, — отметил Пахомов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предлагаемый механизм предполагает, что если УК плохо управляет конкретным домом, то он будет изъят из лицензии решением, не требующим судебного разбирательства.

— Потом можете судиться, но сейчас люди не пострадают, их дом сразу будет изъят и передан другой управляющей компании по всем действующим процедурам, — пояснил глава комитета.

Пахомов уточнил, что соответствующий законопроект планируется вынести на рассмотрение в Госдуму в период осенней сессии.

— Я бы до конца года принял эти решения. Эта идея существенно наведет порядок. По крайней мере с рынка можно будет просто «убирать» тех, кто откровенно «высасывает» деньги, — добавил депутат.

Ранее депутаты предложили внедрить автоматизированные датчики учета в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Рената Валеева