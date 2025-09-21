В Татарстане выросло число резюме кандидатов старше 45 лет

Этим летом оно увеличилось на 60% по сравнению с прошлым годом

Фото: Максим Платонов

Этим летом количество резюме кандидатов в возрасте от 45 до 64 лет в Татарстане увеличилось на 60%, по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы».

В среднем по России соискатели старше 45 лет рассчитывают на доход на уровне 80 тыс. рублей. Что касается резюме работников старше 65 лет, их число выросло на 42%. Зарплатные ожидания таких соискателей составляют 60 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чаще всего россияне 45—65 лет интересуются следующими вакансиями:

упаковщик — количество резюме выросло на 83% при средних зарплатных ожиданиях в 80 тыс. рублей;

курьер — количество резюме выросло на 83% при средних зарплатных ожиданиях в 70 тыс. рублей;

администратор — количество резюме выросло на 46% при средних зарплатных ожиданиях в 60 тыс. рублей.

У соискателей старше 65 лет популярностью пользуются позиции упаковщика (рост числа резюме за год составил 118%, средний ожидаемый доход — 70 тыс. рублей) и охранника (рост числа резюме за год составил 83%, средний ожидаемый доход — 50 тыс. рублей).

Напомним, в России 57% соискателей обращают внимание на отзывы сотрудников о компании. Еще 41% обращает внимание на истории карьерного роста внутри компании.



Галия Гарифуллина