Исследование: 57% соискателей обращают внимание на отзывы сотрудников о компании

Половина кандидатов считает, что демонстрация «глянцевого» образа компании работает против найма

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российские работодатели стали активно вкладываться в развитие HR-бренда, но при этом все еще совершают ошибки, которые отталкивают соискателей. Соответствующее исследование провели сервис hh.ru совместно с «Русской школой управления».

Так, например, 57% респондентов заявили, что позитивно на образ работодателя влияют отзывы сотрудников. Еще 41% указал истории карьерного роста внутри компании. Треть опрошенных отмечает эффективность публикаций о корпоративных событиях (33%) и обратной связи от клиентов (35%). Реже компании делают ставку на интервью руководителей (22%) и экспертные посты сотрудников (18%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Главной ошибкой HR-брендинга за последние годы респонденты назвали попытку приукрасить корпоративную жизнь. 56% считают, что демонстрация «глянцевого» образа компании работает против найма. Почти половина отметила и другие системные проблемы: отсутствие стратегии (51%), недостаточные бюджеты (51%), а также слабое понимание своей целевой аудитории (42%).

— Работодатели все более осознанно относятся к своему бренду и стараются, чтобы чтобы внешнее и внутреннее позиционирование компании совпадали с реальностью. Поэтому многоуровневая аналитика становится неотъемлемой частью HR-направления. Необходимо оценить стиль и эффективность коммуникаций, изучить, что думает о компании команда, совпадает ли это с представлениями топ-менеджмента и как ее имидж считывают соискатели. Лишь после этого можно приступать к разработке ключевых сообщений и ценностного предложения, которое ляжет в основу бренда работодателя. Важно понять, чем привлекает именно ваша компания, и транслировать это в коммуникации с командой и кандидатами, — прокомментировала директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

Елизавета Пуншева