В России запатентовали безыгольную вакцину от COVID, вводимую струйной инъекцией

Такой способ введения обеспечивает более высокий уровень иммунного ответа и снижает вероятность возникновения побочных эффектов

Ученые центра вирусологии «Вектор» разработали и запатентовали полинуклеотидную вакцину от COVID-19, которую можно вводить в организм с помощью струйной инжекции без использования иглы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патентную документацию.

По мнению разработчиков, такой способ введения обеспечивает более высокий уровень иммунного ответа и снижает вероятность возникновения побочных эффектов.

В разработанной вакцине используются «оголенные» молекулы нуклеиновых кислот (ДНК или мРНК), кодирующие антиген вируса. Одним из недостатков вакцин на основе нуклеиновых кислот является их низкая иммуногенность при внутримышечном введении с помощью обычного шприца.

Струйная инъекция, по словам ученых, позволяет повысить иммуногенность «голых» мРНК и ДНК-вакцин, а также снизить их реактогенность, так как они не содержат дополнительных компонентов. Это также способствует снижению стоимости метода.

— Результатом заявляемого изобретения является повышение иммуногенности и снижения реактогенности вакцины против инфекции COVID-19 за счет использования оголенных молекул ДНК-RBD или мРНК-C1-RBD и оптимизации параметров струйной безыгольной доставки ее в организм индивидуума, — говорится в патенте.

Вакцину предлагается вводить внутримышечно с помощью безыгольного шприца или струйного инъектора с индивидуальными насадками-соплами. Ученые определили оптимальные параметры инжекции: скорость струи — 220 м/с, время инжекции — 0,33 секунды.

Ранее Роспотребнадзор разработал новый тест, который может диагностировать 25 различных респираторных вирусов.

Рената Валеева