Роспотребнадзор разработал тест на выявление 25 респираторных вирусов

При проведении теста мазок, взятый у пациента, анализируется на широкий спектр вирусов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Роспотребнадзор разработал новый тест, который может диагностировать 25 различных респираторных вирусов. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью ТАСС.

— Тест был зарегистрирован Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии. Он позволяет распознать любой из 25 респираторных вирусов, которыми мог заразиться человек, — рассказала Попова.

При проведении теста мазок, взятый у пациента, анализируется на широкий спектр вирусов, что позволяет быстро определить, является ли инфекция гриппом, парагриппом, риновирусом или другим респираторным вирусом.

Новый тест начали выпускать в июле на рабочих площадях Роспотребнадзора.

Напомним, что, несмотря на отсутствие четкой сезонности у коронавируса, новая волна заболеваемости COVID-19 в России наиболее вероятна к концу осени — началу зимы 2025 года.



Анастасия Фартыгина