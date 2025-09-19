Войска освободили населенные пункты Муравка в ДНР и Новоивановка в Запорожской области
Об этом сообщили в Минобороны
Российские подразделения продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне проведения СВО.
Согласно информации Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» вели активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, в результате чего был освобожден населенный пункт Муравка в ДНР.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоивановка Запорожской области.
7 сентября российские подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Хорошее, расположенный в Днепропетровской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».