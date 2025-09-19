Новости общества

Войска освободили населенные пункты Муравка в ДНР и Новоивановка в Запорожской области

12:26, 19.09.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Татьяна Демина

Российские подразделения продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне проведения СВО.

Согласно информации Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» вели активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, в результате чего был освобожден населенный пункт Муравка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоивановка Запорожской области.

7 сентября российские подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Хорошее, расположенный в Днепропетровской области.

Рената Валеева

