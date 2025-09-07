Новости общества

Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области

12:21, 07.09.2025

Об этом сообщили в Министерстве обороны

Фото: Артем Дергунов

Российские подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее, расположенный в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области, — заявили в Минобороны.

Российские Вооруженные силы освободили населенный пункт Марково в ДНР.

Рената Валеева

