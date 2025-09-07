Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области
Об этом сообщили в Министерстве обороны
Российские подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее, расположенный в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области, — заявили в Минобороны.
Российские Вооруженные силы освободили населенный пункт Марково в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».