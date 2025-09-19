В Татарстане зафиксировали дефляцию в августе — цены снизились на 0,6%
В августе подешевели все основные категории товаров и услуг
В августе в Татарстане зафиксирована дефляция, то есть снижение общего уровня цен, на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
В результате дефляции рост потребительских цен с начала года замедлился до 4,3%.
По данным ведомства, в августе подешевели все основные категории товаров и услуг:
- продукты питания — снижение на 1% по сравнению с июлем;
- непродовольственные товары — снижение на 0,1%;
- услуги — снижение на 0,8%.
Экономика Татарстана, как и вся страна, находится в процессе адаптации к новым финансовым реалиям. Жители республики все более осмотрительно подходят к тратам, предпочитая накапливать сбережения, в то время как регулятор и финансовые институты активно работают над внедрением новых инструментов — от социальных вкладов до цифровых активов.
