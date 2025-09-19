Новости общества

В Татарстане зафиксировали дефляцию в августе — цены снизились на 0,6%

09:39, 19.09.2025

В августе подешевели все основные категории товаров и услуг

Фото: Мария Зверева

В августе в Татарстане зафиксирована дефляция, то есть снижение общего уровня цен, на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В результате дефляции рост потребительских цен с начала года замедлился до 4,3%.

По данным ведомства, в августе подешевели все основные категории товаров и услуг:

  • продукты питания — снижение на 1% по сравнению с июлем;
  • непродовольственные товары — снижение на 0,1%;
  • услуги — снижение на 0,8%.

Экономика Татарстана, как и вся страна, находится в процессе адаптации к новым финансовым реалиям. Жители республики все более осмотрительно подходят к тратам, предпочитая накапливать сбережения, в то время как регулятор и финансовые институты активно работают над внедрением новых инструментов — от социальных вкладов до цифровых активов.

Рената Валеева

Общество Татарстан

