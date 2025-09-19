Российско-лаосские военные учения «Ларос-2025» стартовали в Лаосе

Они приурочены к 65-летию установления дипломатических отношений между странами

Открытие совместных российско-лаосских военных учений «Ларос-2025» состоялось в Лаосе, сообщили журналистам в Минобороны.

Учения приурочены к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики. Церемония открытия началась с выступления творческих коллективов Лаоса, исполнивших традиционные лаосские песни и российские музыкальные произведения.

В рамках мероприятия был организован статический показ современных образцов российского вооружения и военной техники, включая снайперские винтовки (в том числе новейшие образцы), перспективные роботизированные комплексы, наземные дроны, оснащенные пулеметами, и легкобронированную технику высокой проходимости.

— В рамках учения военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа. Учение проходит под девизом «Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность», символизирующим укрепление военного сотрудничества между двумя странами, — отметили в Минобороны.

Совместные российско-лаосские военные учения «Ларос-2025» продлятся до 25 сентября.

16 сентября президент России Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где лично проконтролировал проведение основного этапа российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025».

Рената Валеева