В Совфеде призвали найти компромисс в вопросе запрета электросамокатов

Фото: Артем Дергунов

Создание инфраструктуры для СИМ в городах России в сочетании с введением ряда ограничений, в том числе по возрасту, поможет повысить безопасность граждан. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

По мнению сенатора, одними запретами проблему не решить.

— [Считаю, что нужен] комплексный подход и компромисс: во-первых, необходимо создавать транспортную инфраструктуру для самокатов, а во-вторых, даже при наличии специально выделенных полос для велосипедов и самокатов люди не всегда пользуются этими дорожками. Поэтому важно развивать поведенческую культуру, — сказал Тимченко.

Он предложил выделять спецплощадки, типа велодромов или мотодромов, где можно было бы покататься на самокатах, почувствовать скорость и получить удовольствие. Также сенатор считает разумным ограничить передвижение на электросамокатах в определенных местах, таких как районы школ, детских садов и места повышенного скопления людей — парки и скверы.

Ранее Валентина Матвиенко отмечала, что в осеннюю сессию может быть принят закон о штрафах за нарушения для электросамокатчиков.

Напомним, что в мае в историческом центре Казани запретили парковку электросамокатов, а в июле прокат электросамокатов полностью запретили в Елабуге. В администрации Елабужского района Татарстана пояснили, что причиной такого решения стало отсутствие необходимой инфраструктуры.

Рената Валеева