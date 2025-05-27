Власти Казани запретили парковку электросамокатов в историческом центре города

Фото: Максим Платонов

В историческом центре Казани ввели ограничения на парковку электросамокатов, сообщает пресс-служба мэрии. Решение принято в связи с многочисленными жалобами горожан на беспорядочную парковку и создание помех для пешеходов.



— В этом году мы изменили правила размещения прокатных средств индивидуальной мобильности. Это связано с безопасностью передвижения пешеходов на местах с большим трафиком и узкими пешеходными тротуарами в историческом центре. В их числе территории в районе Казанского кремля, туристические зоны с большим пешеходным потоком — там мы полностью исключили места парковок СИМ для предоставления в краткосрочную аренду, — подчеркнул председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

Мэрия Казани напоминает, что пользоваться электросамокатами разрешено лицам старше 16 лет. Запрещено передвижение по автомагистралям, приоритет при движении имеют пешеходы. Также запрещено ездить вдвоем.

В столице Татарстана действуют дополнительные требования, в том числе ограничение скорости до 20 км/ч и особые ограничения скорости в 10—15 км/ч на 486 участках города, таких как территории у учреждений образования, детских садов, в парках и скверах.

Рената Валеева