WP: Трамп приостановил военную помощь Тайваню ради торговой сделки с Китаем

Данный пакет помощи, включающий дроны и боеприпасы, был бы значительно мощнее предыдущих

Президент США Дональд Трамп приостановил одобрение военной помощи Тайваню на сумму более $400 млн, стремясь заключить масштабную торговую сделку с Пекином и провести возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на пять неназванных американских чиновников.

Данный пакет помощи, включающий дроны и боеприпасы, был бы значительно мощнее предыдущих, выделенных Конгрессом в рамках закона, предусматривающего ежегодное выделение до одного миллиарда долларов на военную помощь Тайваню.

По информации издания, решение о приостановке помощи было принято летом 2025 года. В Белом доме, комментируя ситуацию, заявили, что окончательное решение еще не принято.

Статья также сообщает, что в администрации Трампа активно обсуждается целесообразность прекращения военной поддержки Тайваня в принципе. Сторонники этой идеи считают, что Тайвань способен самостоятельно закупать оружие у США, подобно Израилю и европейским странам. Однако другие чиновники предупреждают об усилении китайской армии и необходимости сохранения поддержки острова.

Напомним, что Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для установления или поддержания дипломатических отношений с КНР.

США официально признают принцип «одного Китая» и не признают независимость Тайваня. Тем не менее Вашингтон поддерживает тесные связи с Тайбэем в различных сферах и поставляет острову оружие.

Ранее Трамп заявил о «потере» Индии и России для Соединенных Штатов, обвинив в этом Китай.

Рената Валеева