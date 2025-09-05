Трамп заявил о «потере» Индии и России для США, обвинив Китай

Ранее он, комментируя военный парад в Пекине, предположил, что Россия, Китай и КНДР готовят заговор против США

Президент США Дональд Трамп заявил о «потере» Индии и России для Соединенных Штатов, обвинив в этом Китай. Заявление прозвучало в его социальной сети Truth Social после публикации фотографии, на которой запечатлены президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Снимок был сделан на полях саммита ШОС, прошедшего в китайском Тяньцзине 31 августа — 1 сентября.

— Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее! — написал Трамп.

скриншот соцсетей

Аналитики отмечают, что одни рассматривают этот союз как символ конца западноцентричной модели международных отношений, другие видят в тарифной политике Трампа одну из причин сближения Индии и Китая. Однако, большинство экспертов сходятся во мнении, что саммит ШОС стал демонстрацией растущего влияния стран глобального Юга и вызовом Западу, утрачивающему свои позиции.

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, предположил, что Россия, Китай и КНДР готовят заговор против США. Президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР назвал эти слова американского лидера «проявлением юмора».



Рената Валеева