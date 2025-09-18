Запасы золота в России превысили $700 млрд

Эту отметку резерв перешел впервые

Фото: Реальное время

Международные резервы золота России достигли исторического максимума. Об этом сообщает Центробанк.

Согласно данным, на 12 сентября запасы золота в стране составили $705,1 млрд. За прошедшую неделю рост составил $6,6 млрд (+0,9%).

Сообщается, что это произошло благодаря положительным изменениям стоимости активов. Ранее, на 5 сентября, общий объем резервов оценивался в $698,5 млрд. После введения санкций западными странами часть золотовалютных резервов в стране была заморожена.

Примечательно, что значительно увеличился импорт российского золота в Швейцарию, несмотря на действующие санкции.

Наталья Жирнова