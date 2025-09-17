Импорт российского золота в Швейцарию вырос
Как в денежном, так и в физическом выражении
По данным платформы ООН Comtrade, Швейцария значительно увеличила импорт российского золота в первом полугодии, несмотря на действующие санкции.
Объем закупок вырос вдвое и достиг 934,7 млн долларов. Рост импорта наблюдается как в денежном, так и в физическом выражении. В натуральном измерении швейцарские компании приобрели 10,2 тонны российского золота, что на 50% больше показателей прошлого периода.
Эксперты отмечают, что увеличение объемов импорта произошло на фоне общего роста цен на золото на мировом рынке.
