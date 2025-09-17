Новости экономики

Импорт российского золота в Швейцарию вырос

21:13, 17.09.2025

Как в денежном, так и в физическом выражении

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По данным платформы ООН Comtrade, Швейцария значительно увеличила импорт российского золота в первом полугодии, несмотря на действующие санкции.

Объем закупок вырос вдвое и достиг 934,7 млн долларов. Рост импорта наблюдается как в денежном, так и в физическом выражении. В натуральном измерении швейцарские компании приобрели 10,2 тонны российского золота, что на 50% больше показателей прошлого периода.

Эксперты отмечают, что увеличение объемов импорта произошло на фоне общего роста цен на золото на мировом рынке.

