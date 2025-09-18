На следующей неделе в Татарстане ожидается +28

Это произойдет с приходом нового антициклона

Фото: Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 20 и 21 сентября в регионе будет дождливая погода. Это связывают с тем, что республика окажется в зоне атмосферных фронтов северо-западного циклона после ухода антициклона на восток.

Днем в эти даты ожидается температура от 16 до 22 градусов.



К середине следующей недели погода начнет меняться. 22 и 23 сентября под влиянием гребня антициклона осадков не предвидится. Температурный фон будет постепенно повышаться: днем 22 сентября ожидается от 18 до 23 градуса, а 23 сентября столбик термометра поднимется от 23 до 28 градусов.



Ранее метеоролог предупредил, что Татарстан ждет похолодание в конце недели после бабьего лета.

Наталья Жирнова