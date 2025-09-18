Новости общества

Главреда и продюсера Baza перевели под домашний арест

17:03, 18.09.2025

Ранее они находились в СИЗО

Главреда Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову перевели из СИЗО под домашний арест. Это произошло по решению суда.

Ранее их арестовали по делу о подозрении в даче взятки в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Тогда Трифонов не признал вину.

