Главный редактор Baza Глеб Трифонов отправлен в СИЗО
Защита просила суд заменить арест на домашний арест или запрет определенных действий, но в этом ходатайстве было отказано
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов помещен под стражу по решению Замоскворецкого районного суда Москвы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
Суд удовлетворил просьбу следственных органов о заключении Трифонова на месяц, после того как его обвинили в трех преступлениях по статье 291 УК, включая взятку.
Защита просила суд заменить арест на домашний арест или запрет определенных действий, но в этом ходатайстве было отказано. Трифонов будет находиться в следственном изоляторе, пока продолжается расследование.
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