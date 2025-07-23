Главный редактор Baza Глеб Трифонов отправлен в СИЗО

Защита просила суд заменить арест на домашний арест или запрет определенных действий, но в этом ходатайстве было отказано

Фото: Максим Платонов

Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов помещен под стражу по решению Замоскворецкого районного суда Москвы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил просьбу следственных органов о заключении Трифонова на месяц, после того как его обвинили в трех преступлениях по статье 291 УК, включая взятку.

Защита просила суд заменить арест на домашний арест или запрет определенных действий, но в этом ходатайстве было отказано. Трифонов будет находиться в следственном изоляторе, пока продолжается расследование.

Анастасия Фартыгина