Путин о партиях: «В ваши ряды вливаются участники боевых действий»

Президент России встретился с руководителями фракций политических партий страны

Владимир Путин проводит встречу с представителями фракций политических партий России, которая проходит в здании Госдумы. В ходе разговора президент поднял вопрос о наличии участников боевых действий в составах фракций и их влиянии на партии.

Владимир Путин заявил, что необходимо выдвигать на руководящие посты тех людей, которые «ничего не боятся в служении Родине».

— В ваши ряды вливаются участники боевых действий: уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, — обратился Владимир Путин к главам фракций.

Во время единого дня голосования в Татарстане 114 участников спецоперации баллотировались в органы местного самоуправления. Подробнее об отношении к участникам СВО на госслужбе в Татарстане — в материале «Реального времени».

