На кредиты строительных компаний в малых городах выделят 1,1 млрд

Такая сумма — план субсидирования на 2026/2027 годы

Фото: взято с telegram-канала правительства России

Кабмин принял решение о выделении дополнительных средств на поддержку строительных компаний в малых городах, работающих в рамках проектного финансирования. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно решению, государство выделит 500 млн рублей на поддержку застройщиков в малых городах до 100 тыс. населения. Деньги пойдут на компенсацию процентов по кредитам — ставка для строителей будет снижена до 12%. Это поможет компаниям вовремя сдать жилье и выполнить обязательства перед покупателями.

В текущем году льготными кредитами смогут воспользоваться застройщики, ведущие строительство 390 тыс. квадратных метров жилья. Сдача этих объектов запланирована на 2026 год.

На последующие годы предусмотрено допфинансирование. В 2026 и 2027 годах на субсидирование кредитов строительных компаний выделят еще 1,1 млрд рублей.

Программа субсидирования разработана по поручению президента и направлена на поддержку жилищного строительства в малых городах. Ранее в Совфеде предложили ввести налоговый вычет для многодетных семей за аренду жилья.

Наталья Жирнова