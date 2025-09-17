В Совфеде предложили ввести налоговый вычет для многодетных семей за аренду жилья

Его размер может достигать до 240 тысяч рублей в год

Сенатор Айрат Гибатдинов направил на заключение в правительство законопроект, предусматривающий установление социального налогового вычета в размере 240 тысяч рублей в год для многодетных семей, снимающих жилье. Об этом пишет РИА «Новости».

Предлагается внести изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса.



По словам сенатора, данная сумма вычета обусловлена средней стоимостью долгосрочной аренды двухкомнатных квартир в России, которая составляет около 40 тыс. рублей в месяц (примерно 480 тыс. рублей в год). Таким образом, многодетные родители смогут вернуть до 50% средств, потраченных на аренду, и направить их на нужды детей.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Сегодня семьи, особенно многодетные, сталкиваются с острой жилищной проблемой. Стоимость квартир и условия кредитования таковы, что даже государственные программы вроде «Семейной ипотеки» остаются для многих недоступными... В результате, родители с детьми вынуждены годами снимать жилье, отдавая значительную часть дохода, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Гибатдинов также считает, что введение социального налогового вычета за аренду жилья для многодетных семей будет способствовать выводу рынка аренды из «серой зоны». «Люди будут заинтересованы заключать официальные договоры, ведь только в этом случае они смогут получить налоговый вычет. Это создаст более прозрачные и цивилизованные условия на рынке найма жилья, что выгодно и семьям, и государству," — отметил сенатор.

После получения заключения правительства законопроект планируется внести в Госдуму.

Рената Валеева