В Казани отреставрировали деревянный дом в Адмиралтейской слободе

Его история корнями уходит в 1898 год

В Казани завершили реставрацию исторического деревянного дома в Адмиралтейской слободе Казани. Дом №65 по улице Большой стал первым объектом проекта «Том Сойер Фест» за пределами исторического центра города.

Работы велись полгода под руководством краеведа Ильи Евлампиева. Примечательно, что по документам дом построен в 1910 году, а архивные исследования связывают его с комплексом Второй соборной мечети 1898 года постройки.

предоставлено пресс-службой "Том Сойер Фест"

Сообщается, что волонтеры провели полный цикл реставрации: от архитектурных обмеров до финальной отделки фасада. Специалисты восстановили исторический декор, выполнили грунтовку и покраску здания. Несмотря на удаленность района, проект привлек многих добровольцев.

Ранее сообщалось, что дом архитектора Коринфского в Казани может получить статус объекта культурного наследия.

Наталья Жирнова