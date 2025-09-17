Дом архитектора Коринфского в Казани может получить статус объекта культурного наследия

Дом расположен в Вахитовском районе

Фото: Артем Дергунов

Жилой дом, в котором проживал архитектор Михаил Коринфский, работавший в стиле позднего классицизма, планируется включить в реестр объектов культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на портале Госкомитета Татарстана по охране ОКН. Экспертная оценка признала ценность этого здания XVIII–XIX веков, расположенного на улице Карла Маркса.

Здание было построено до 1782 года по проекту архитектора Василия Кафтырева в рамках нового плана застройки Казани, разработанного после разрушительного пожара 1774 года. Изначально планировалось возвести три флигеля и каменные пристройки, но в итоге пристройки были сделаны только к флигелю. По архитектурному стилю и декоративному оформлению эксперты относят дом к концу XVIII — началу XIX века, а завершение строительства датируют 1901 годом.

Дом расположен в Вахитовском районе Казани, представляет собой двухэтажное здание в форме буквы «Г». Важно отметить, что в 2012–2016 годах в здании была проведена реставрация, сохранившая его исторический облик.

Помимо дома Коринфского, в реестр объектов культурного наследия планируется включить и лавки Аносова — Утямышева, принадлежащие одной из самых известных татарских династий меценатов, просветителей и ученых. Здание лавок находится на улице Московской и было построено во второй половине XIX века.

Согласно опубликованным данным, строительство лавок завершилось в 1917 году. Здание, возведенное в соответствии с планом застройки Казани, пересмотренным после пожара 1774 года, представляет собой комплекс тесно примыкающих друг к другу торговых помещений.

Напомним, в Казани завершился первый этап реставрационных работ в историческом доме Каменева — Крупенниковых, расположенном на улице Кремлевской, 9.

Рената Валеева