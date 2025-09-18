Российское программное обеспечение внедрили в работу более 60 аэропортов

Оно применяется в системе поиска багажа, используемой не только российскими, но и авиакомпаниями из стран СНГ

Фото: Мария Зверева

Более 60 российских аэропортов и десятки авиакомпаний перешли на использование отечественного ПО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Российские аналоги заменили системы для централизованного управления стойками регистрации и бронирования авиабилетов. Отечественное ПО также применяется в системе поиска багажа, используемой не только российскими, но и авиакомпаниями из стран СНГ. Кроме того, в России разработана система защищенных каналов связи, обеспечивающая обмен сообщениями между авиаперевозчиками, аэропортами и госорганами даже при отсутствии доступа к Сети.

— Это необходимо для обеспечения технологической независимости, а также безопасности систем: исключить возможность внезапных сбоев и утечек информации, — подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Григоренко отметил, что обслуживание аэропортов и работа авиакомпаний являются критически важными направлениями, где использование российского ПО играет ключевую роль для безопасности граждан и технологической независимости.

Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул важность перехода на российское ПО для повышения устойчивости российской авиации к внешним факторам. Начальник управления цифровой трансформации Росавиации Павел Никитчук сообщил, что в настоящее время рассматривается внедрение российских средств обеспечения транспортной безопасности.

Напомним, что президент Владимир Путин поставил задачу увеличить до 95% долю использования отечественного ПО в госорганизациях.

В России создан первый отечественный телетрап для аэропортов, который разработали специалисты ЦНИИАГ и АО «НПП «Проект-техника».

Рената Валеева