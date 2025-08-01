В России разработали первый отечественный телетрап для аэропортов

Телетрап оснащен современными приводами и системой управления, что позволяет ему изменять высоту, длину и конфигурацию при стыковке с самолетом

Фото: Максим Платонов

В России создан первый отечественный телетрап для аэропортов, который разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) и АО «НПП «Проект-техника». Новый пассажирский «рукав» уже прошел испытания и готов к использованию. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Телетрап оснащен современными приводами и системой управления, что позволяет ему изменять высоту, длину и конфигурацию при стыковке с самолетом. Это делает его совместимым с различными типами воздушных судов — от небольших региональных до крупных дальнемагистральных.

— Новый телескопический трап обеспечит комфортную посадку для пассажиров, особенно в регионах с холодным климатом, — уточнил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Он добавил, что все компоненты будут производиться в России, что позволит заменить импортное оборудование.

Кроме того, ЦНИИАГ планирует модернизировать существующие импортные телетрапы и производить для них запчасти, что позволит обслуживать их на месте. Это важный шаг к развитию инфраструктуры российских аэропортов и повышению их надежности.

Напомним, что компания «Туполев» готова заключать новые контракты на поставку пассажирских лайнеров Ту-214, однако поставки самолетов новым заказчикам станут возможны не ранее 2027 года.



Анастасия Фартыгина