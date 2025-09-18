Российские ПВО за сутки сбили более ста украинских беспилотников
Об этом сообщили в Минобороны
Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих ВСУ.
Об этом сообщили в Минобороны.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о террористической атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолетного типа атаковали территорию предприятия. При этом они были сбиты охраной предприятия.
