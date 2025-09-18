Новости общества

Российские ПВО за сутки сбили более ста украинских беспилотников

12:58, 18.09.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о террористической атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолетного типа атаковали территорию предприятия. При этом они были сбиты охраной предприятия.

Рената Валеева

Общество Башкортостан

