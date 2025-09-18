Атака БПЛА на «Газпром нефтехим Салават» отражена охраной предприятия

Два беспилотника самолетного типа атаковали территорию предприятия

Украинские беспилотники, совершившие атаку на предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане, были сбиты охраной предприятия. Об этом пишет RT со ссылкой на представителя экстренных служб.

— Вооруженная охрана предприятия огнем уничтожила БПЛА самолетного типа, — заявил собеседник.

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о террористической атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». По его словам, два беспилотника самолетного типа атаковали территорию предприятия.

Рената Валеева