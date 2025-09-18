«Газпром нефтехим Салават» подвергся атаке беспилотников
Погибших и пострадавших в результате атаки нет
Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о террористической атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». По его словам, два беспилотника самолетного типа атаковали территорию предприятия.
— Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте, — проинформировал Хабиров.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.
