«Газпром нефтехим Салават» подвергся атаке беспилотников

11:02, 18.09.2025

Погибших и пострадавших в результате атаки нет

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о террористической атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». По его словам, два беспилотника самолетного типа атаковали территорию предприятия.

— Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте, — проинформировал Хабиров.

взято с сайта kremlin.ru

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Рената Валеева

