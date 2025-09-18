В Казани стартует суд по иску прокурора на 651 млн — бывший вице-премьер просит обеспечить связь с СИЗО

Энгель Фаттахов не признает претензии Альберта Суяргулова в полном объеме

Сегодня в Советском райсуде Казани пройдет предварительное слушание по резонансному иску о «раскулачивании» бывшего министра образования — вице-премьера Татарстана и дважды главы Актанышского района Энгеля Фаттахова, а также его близких и семейной фирмы на 651 млн рублей. Главный ответчик ранее направил ходатайство с просьбой обеспечить его участие по видео-конференц-связи с СИЗО Чистополя, сообщили «Реальному времени» его адвокаты.

Правда, сегодня ВКС обеспечить не удалось.

Защитники отставного ВИП-чиновника Марат Давлетов и Ленар Шакиров сообщили — Энгель Фаттахов не признает изложенные в 53-страничном иске прокурора РТ претензии по части законности доходов на покупку имущества и его якобы фиктивному оформлению на членов семьи и знакомых предпринимателей.

Более того, Фаттахов-старший уже оспаривает решение Советского райсуда Казани в части наложения обеспечительных мер — с подачи Альберта Суяргулова и его подчиненных под арест попал банковский счет главного ответчика. Тот, куда поступает пенсия от государства. По мнению адвокатов бывшего вице-премьера РТ, данное решение незаконно, поскольку пенсионные деньги предметом исковых требований не являются.

Напомним, самый крупный в истории Татарстана иск о «раскулачивании» экс-госслужащего прокурор РТ подписал в августе — после визита в Актаныш, на родину Фаттахова. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и два бизнесмена, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним, начиная от тракторов и коровников и заканчивая коттеджами и Porsche, — отмечают источники «Реального времени». В перечне — 29 единиц транспорта, 66 объектов недвижимости в Казани, Лаишевском и Актанышском районе, в том числе — единственный официально зарегистрированный на Энгеля Фаттахова дом в Актаныше.

Параллельно экс-главу и министра обвиняют в серии взяток и превышении полномочий. Вину он отрицает и в данный момент находится под стражей. В этот понедельник, 15 сентября, дело поступило на рассмотрение председателю Мензелинского суда.

Накануне Ново-Савиновский суд Казани дал добро на обращение в доход государства активов на 13 млн рублей бывшего начальника отдела Минземимущества РТ Ильшата Аминова.