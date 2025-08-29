Новости происшествий

По иску Суяргулова суд арестовал активы экс-вице-премьера РТ Фаттахова и его близких

19:23, 29.08.2025

Предварительное заседание по делу на 651 млн рублей назначено на вторую декаду сентября

Фото: взято с сайта chelny-biz.ru

Как стало известно «Реальному времени», сегодня Советский райсуд Казани выдал приставам четыре исполнительных листа, обязав исполнить решение об аресте спорного имущества по иску Альберта Суяргулова к бывшему вице-премьеру Татарстана Энгелю Фаттахову на 651 млн рублей. Первое — предварительное — заседание по резонансному делу назначено на 18 сентября.

Принять обеспечительные меры к пока не отчужденным активам Фаттахова, его родных и доверенных лиц просил в своем иске прокурор республики. Большая часть имущества базируется в Актанышском районе, поэтому актанышским приставам направлено сразу два исполнительных листа. Еще по одному документу на исполнение получили их коллеги в Советском и Кировском районах Казани.

Позиция защиты адвокатами Фаттахова еще формируется. Претензии экс-глава Актаныша и бывший вице-премьер — министр образования республики отрицал еще на этапе проверки. По данным «Реального времени», с учетом того, что в иск об обращении в доход государства попала весомая часть имущества из уголовного дела ВИП-чиновника, на старте гражданского суда может быть заявлено ходатайство о его приостановке — до результатов уголовного процесса.

Такое же ходатайство со стороны защиты в свое время заявлялось по иску прокуратуры РТ к бывшему замглавы Ростехнадзора Приволжья. Районный суд с ним согласился, однако представителям надзорного ведомства удалось добиться его отмены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, самый крупный в истории Татарстана иск о «раскулачивании» экс-госслужащего прокурор РТ подписал на прошлой неделе — после визита в Актаныш, на родину Фаттахова. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра, семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, а также два бизнесмена, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей, начиная от тракторов и коровников и заканчивая коттеджами и Porsche, отмечают источники «Реального времени». В перечне — 29 единиц транспорта и «единственный» дом Энгеля Фаттахова в Актаныше.

Параллельно экс-главу и министра обвиняют в серии взяток и превышении полномочий. Вину он отрицает и в данный момент находится под стражей. Старт этого дела в Мензелинске пока не назначен.

Детали резонансного иска — в материале «Реального времени».

