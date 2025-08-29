По иску Суяргулова суд арестовал активы экс-вице-премьера РТ Фаттахова и его близких

Предварительное заседание по делу на 651 млн рублей назначено на вторую декаду сентября

Как стало известно «Реальному времени», сегодня Советский райсуд Казани выдал приставам четыре исполнительных листа, обязав исполнить решение об аресте спорного имущества по иску Альберта Суяргулова к бывшему вице-премьеру Татарстана Энгелю Фаттахову на 651 млн рублей. Первое — предварительное — заседание по резонансному делу назначено на 18 сентября.

Принять обеспечительные меры к пока не отчужденным активам Фаттахова, его родных и доверенных лиц просил в своем иске прокурор республики. Большая часть имущества базируется в Актанышском районе, поэтому актанышским приставам направлено сразу два исполнительных листа. Еще по одному документу на исполнение получили их коллеги в Советском и Кировском районах Казани.

Позиция защиты адвокатами Фаттахова еще формируется. Претензии экс-глава Актаныша и бывший вице-премьер — министр образования республики отрицал еще на этапе проверки. По данным «Реального времени», с учетом того, что в иск об обращении в доход государства попала весомая часть имущества из уголовного дела ВИП-чиновника, на старте гражданского суда может быть заявлено ходатайство о его приостановке — до результатов уголовного процесса.

Такое же ходатайство со стороны защиты в свое время заявлялось по иску прокуратуры РТ к бывшему замглавы Ростехнадзора Приволжья. Районный суд с ним согласился, однако представителям надзорного ведомства удалось добиться его отмены.

Напомним, самый крупный в истории Татарстана иск о «раскулачивании» экс-госслужащего прокурор РТ подписал на прошлой неделе — после визита в Актаныш, на родину Фаттахова. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра, семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, а также два бизнесмена, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей, начиная от тракторов и коровников и заканчивая коттеджами и Porsche, отмечают источники «Реального времени». В перечне — 29 единиц транспорта и «единственный» дом Энгеля Фаттахова в Актаныше.

Параллельно экс-главу и министра обвиняют в серии взяток и превышении полномочий. Вину он отрицает и в данный момент находится под стражей. Старт этого дела в Мензелинске пока не назначен.

