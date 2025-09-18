В России предложили ввести «автоштрафы» за продажу просроченной продукции

Ежемесячно фиксируется более 18 тыс. нарушений

Фото: Реальное время

Роспотребнадзор разработал законопроект, предусматривающий автоматическое привлечение к административной ответственности продавцов просроченной продукции, аналогично системе «автоштрафов» за нарушения ПДД. Об этом сообщают «Известия» 18 сентября.

Инициатива направлена на борьбу с продажей залежавшихся товаров, несмотря на введение системы маркировки. Ведомство отмечает, что ежемесячно фиксируется более 18 тыс. нарушений.

В Роспотребнадзоре напомнили, что постановлением правительства в 2023 году был утвержден перечень случаев, при которых продажа продукции, подлежащей обязательной маркировке, запрещена, включая товары с истекшим сроком годности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Действующие штрафы за продажу некачественных продуктов для ИП составляют от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией товара, для компаний — от 300 до 600 тысяч рублей. В целях снижения административной нагрузки на бизнес взыскания начнут действовать только с 2026 года.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает ввести штраф в размере 50 тыс. рублей для продавцов, не зарегистрированных в системе маркировки.

Роспотребнадзор изъял за летний сезон 1,5 тонны просроченных продуктов из детских лагерей Татарстана.

Рената Валеева