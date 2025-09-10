Роспотребнадзор изъял 1,5 тонны просроченных продуктов из детских лагерей Татарстана

Было проанализировано более 19 тыс. проб, включая воду из бассейнов и открытых водоемов, а также образцы песка и смывы с оборудования

Фото: Татьяна Демина

Летняя оздоровительная кампания 2025 года в Татарстане подошла к концу, и Управление Роспотребнадзора подводит итоги. В этом сезоне работали 1 308 детских лагерей, где отдохнули более 165 тыс. детей. Все учреждения открылись только после получения положительных санитарно-эпидемиологических заключений.

В ходе проверки Роспотребнадзора было обследовано каждое учреждение и оператор питания. Специалисты обеспечили 100%-ный контроль, проведя лабораторные исследования качества питьевой воды и продуктов питания. Проанализировали более 19 тыс. проб, включая воду из бассейнов и открытых водоемов, а также образцы песка и смывы с оборудования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате проверок из детских лагерей было изъято более 1,4 тонны продуктов, которые не соответствовали требованиям по качеству: без маркировки, с признаками порчи или нарушением условий хранения. Большинство нарушений было быстро устранено.

— Информация о выявленных нарушениях еженедельно доводилась до Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, — отметили в Роспотребнадзоре. Благодаря своевременному реагированию удалось предотвратить возникновение групповых заболеваний в лагерях.

Анастасия Фартыгина