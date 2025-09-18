Новости общества

В Камско-Устьинском районе Татарстана завершился капремонт за 56,6 млн рублей

09:48, 18.09.2025

Обновленный участок составил более 2 км

Фото: взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

В Камско-Устьинском районе республики завершился капремонт участка дороги «Казань — Ульяновск» — Камское Устье протяженностью более 2 км. Обновленный участок, расположенный на отрезке км 54,5 — км 56,6, введен в эксплуатацию и соответствует IV технической категории. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ремонтные работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчиком выступила компания АО «Татавтодор».

Общий объем финансирования проекта составил 56,6 млн рублей, из которых 44,7 млн рублей выделены из федерального бюджета и 11,9 млн рублей из бюджета Татарстана.

Ранее в Черемшанском районе Татарстана был завершен ремонт участка Кузайкино — Нурлат в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рената Валеева

