В Черемшанском районе отремонтировали автодорогу Кузайкино — Нурлат
Работы велись на участке дороги протяженностью более 3,1 км
В Черемшанском районе Татарстана завершен ремонт участка автодороги Кузайкино — Нурлат в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе.
Работы проведены на участке протяженностью более 3,1 км (56,4 — 59,6). Подрядчиком выступило Аксубаевское подразделение АО «Татавтодор».
Отмечается, что в текущем году в Татарстане планируется привести в нормативное состояние свыше 150 километров региональных дорог, включая искусственные сооружения.
Ранее еще в одном районе республики завершился капремонт дороги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы прошли на участке дороги Казань — Салмачи — Куюки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».