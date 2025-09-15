В Черемшанском районе отремонтировали автодорогу Кузайкино — Нурлат

Работы велись на участке дороги протяженностью более 3,1 км

В Черемшанском районе Татарстана завершен ремонт участка автодороги Кузайкино — Нурлат в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе.

Работы проведены на участке протяженностью более 3,1 км (56,4 — 59,6). Подрядчиком выступило Аксубаевское подразделение АО «Татавтодор».

Отмечается, что в текущем году в Татарстане планируется привести в нормативное состояние свыше 150 километров региональных дорог, включая искусственные сооружения.

Ранее еще в одном районе республики завершился капремонт дороги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы прошли на участке дороги Казань — Салмачи — Куюки.



Наталья Жирнова