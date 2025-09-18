В Казани наблюдается небольшое снижение активности на рынке новостроек

Продажи новостроек в российских городах-миллионниках демонстрируют рост на 11% за лето

Фото: Реальное время

Продажи новостроек в российских городах-миллионниках демонстрируют рост на 11% за лето 2025 года, однако в Казани наблюдается незначительное снижение активности на первичном рынке жилья (от 1% до 3%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков сервисов «Яндекс недвижимость» и «Пульс продаж новостроек».

В 13 из 16 городов-миллионников России зафиксирован рост числа сделок на первичном рынке по сравнению с весенним периодом. Общее количество сделок в миллионниках составило 55,4 тыс., что на 11% больше, чем весной (50 тыс. сделок).

Наиболее заметный рост показали Самара (+74%), Нижний Новгород (+44%) и Краснодар (+43%). Наряду с Казанью, снижение активности зафиксировано также в Москве и Красноярске.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В этом году традиционная сезонная активность на рынке новостроек проявилась раньше обычного. Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в «бетон», и на фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться, — отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс недвижимость» Евгений Белокуров.

Ранее Татарстан занял третье место среди регионов России по стоимости квадратного метра в новостройках, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.



Рената Валеева