Татарстан вошел в тройку лидеров по стоимости новостроек в России

В августе средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке в Татарстане составила 193,8 тысячи рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял третье место среди регионов России по стоимости квадратного метра в новостройках, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Домклик» Сбербанка, проведенного совместно со «СберИндексом», пишет РИА «Новости».

В августе средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке в Татарстане составила 193,8 тысячи рублей. Лидируют Москва (364,3 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (252,6 тысячи рублей). Московская и Ленинградская области также входят в пятерку лидеров с показателями 190,3 тысячи рублей и 176,1 тысячи рублей соответственно.

В целом по России рост цен на первичном и вторичном рынках жилья продолжает замедляться. За год новостройки и готовое жилье в августе прибавили 3,9% и 6,9% соответственно.

— Цены на вторичном рынке жилья растут несколько быстрее, компенсируя отставание, начавшееся ранее с запуском льготных программ, — отмечают аналитики.

Реальное время / realnoevremya.ru

В августе средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке России выросла на 0,25%, составив 175,1 тысячи рублей. При этом темпы роста цен снижаются второй месяц подряд.

— Опасения того, что первичное жилье после покупки сильно теряет в стоимости, не обоснованы, более того, цена такого жилья растет достаточно быстро. Этот процесс поддержан спросом: на дома последних 10 лет постройки приходится 20—25% всех ипотечных сделок с вторичной недвижимостью, — отметил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Данные рынка вторичного жилья в Татарстане не приводятся, однако в целом по России средняя стоимость «квадрата» в августе составила 116,8 тысячи рублей.



Рената Валеева