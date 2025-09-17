Путин наградил высшей госнаградой теннисисток Андрееву и Шнайдер
Она была им присвоена за достижения в области развития физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Данная государственная награда присуждается за выдающиеся достижения в области развития физической культуры и спорта.
Мирра Андреева, которой исполнилось 18 лет, занимает пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ее коллега по команде Диана Шнайдер, 21-летняя спортсменка, находится на 19-й строчке рейтинга. Обе теннисистки завоевали серебряные медали в женском парном разряде на летних Олимпийских играх 2024 года.
Ранее Путин наградил Медведева таким же орденом — «За заслуги перед Отечеством».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».