В России отпразднуют 300-летие Екатерины II

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 300-летия со дня рождения императрицы Екатерины II в 2029 году. Документ официально опубликован на портале правовой информации.

В указе отмечается значимость реформ Екатерины II для российской истории. В соответствии с документом, правительство РФ в течение шести месяцев должно создать организационный комитет для подготовки и проведения праздничных мероприятий. Правительству также предстоит разработать и утвердить основной план торжественных событий.

Региональным властям рекомендовано принять активное участие в организации мероприятий, посвящённых юбилейной дате.

Региональным властям рекомендовано принять активное участие в организации мероприятий, посвящённых юбилейной дате.





Наталья Жирнова