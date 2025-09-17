Новости общества

В России отпразднуют 300-летие Екатерины II

18:23, 17.09.2025

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Фото: скриншот из видео "Екатерина II (1729-1762): Екатерина II. Молодые годы | Курс Владимира Мединского | XVIII век" с канала "Владимир Мединский. Рассказы из русской истории"

Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 300-летия со дня рождения императрицы Екатерины II в 2029 году. Документ официально опубликован на портале правовой информации.

В указе отмечается значимость реформ Екатерины II для российской истории. В соответствии с документом, правительство РФ в течение шести месяцев должно создать организационный комитет для подготовки и проведения праздничных мероприятий. Правительству также предстоит разработать и утвердить основной план торжественных событий.

Региональным властям рекомендовано принять активное участие в организации мероприятий, посвящённых юбилейной дате.

Ранее Путин продлил запрет на ввоз и вывоз из России определенной продукции.

Наталья Жирнова

