Путин продлил запрет на ввоз и вывоз из России определенной продукции

Соответствующий указ уже подписан

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Путин продлил ответные санкции в виде ограничений на вывоз и ввоз в РФ определенной продукции. Это следует из его указа.

Согласно документу, эти ограничения продлятся до конца 2027 года.

Первоначальная версия документа была опубликована 8 марта 2022 года. Согласно указу правительства Российской Федерации, был введен временный запрет на вывоз из страны широкого перечня товаров и оборудования иностранного производства. Ограничения распространяются более чем на 200 различных наименований продукции.

Наталья Жирнова