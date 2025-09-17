Экс-фронтмен Deep Purple станет членом жюри на конкурсе «Интервидение-2025»

Джо Линн Тернер будет представлять США

Фото: взято из телеграм-канала "Интервидение 2025"

Музыкант Джо Линн Тернер вошел в состав международного жюри конкурса «Интервидение». Информация о включении Тернера в состав жюри была официально опубликована в телеграм-канале конкурса.

Он известен своим участием в группах Deep Purple и Rainbow и будет представлять США на конкурсе.

Тернер популярен как исполнитель хита Stone Cold и сотрудничал с такими звездами, как Элис Купер, Шер и Майкл Болтон. За свою творческую карьеру музыкант принял участие в записи более 60 альбомов, завоевав признание миллионов поклонников по всему миру.

Наталья Жирнова