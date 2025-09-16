Новости общества

Организаторы «Интервидения-2025» объявили ведущих конкурса

21:38, 16.09.2025

Музыкальное мероприятие пройдет в Москве 20 сентября

Фото: скриншот с телеграм-канала Интервидение 2025

Организаторы «Интервидения-2025», которое пройдет в Москве на этой неделе 20 сентября, объявили в телеграм-канале международных ведущих конкурса.

Ими стали:

  • Стэфи Патель — представительница Индии, актриса и модель,
  • Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо брендов, в том числе Chanel и BMW.

Россия выступит девятой на конкурсе «Интервидение» в Москве. Ее представит певец Shaman. А в Казани пройдет созвучный песенный конкурс «Бриксовидение» на молодежном фестивале БРИКС+.

Наталья Жирнова

Общество

