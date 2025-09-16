Организаторы «Интервидения-2025» объявили ведущих конкурса
Музыкальное мероприятие пройдет в Москве 20 сентября
Организаторы «Интервидения-2025», которое пройдет в Москве на этой неделе 20 сентября, объявили в телеграм-канале международных ведущих конкурса.
Ими стали:
- Стэфи Патель — представительница Индии, актриса и модель,
- Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо брендов, в том числе Chanel и BMW.
Россия выступит девятой на конкурсе «Интервидение» в Москве. Ее представит певец Shaman. А в Казани пройдет созвучный песенный конкурс «Бриксовидение» на молодежном фестивале БРИКС+.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».